Розбійний напад та спроба підкупу поліцейського – на Кіровоградщині повідомлено про підозру членам злочинної групи

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом членам злочинної групи за фактом вчинення розбійного нападу на сільськогосподарське підприємство та незаконного заволодіння транспортними засобами ( ч.4 ст.187, ч.3 ст.289 КК України).

Окрім того, одному із фігурантів справи повідомлено про підозру за фактом спроби надати 9 тис дол США неправомірної вигоди керівнику карного розшуку Головного управління Нацполіції області за непритягнення його та інших членів групи до кримінальної відповідальності (ч.3 ст.369 КК України).

За даними слідства, у грудні минулого року в одному із сіл Новоархангельського району двоє озброєних чоловіків здійснили розбійний напад на складські приміщення місцевого сільськогосподарського підприємства. Завдавши тілесних ушкоджень двом охоронцям, вони викрали два трактора, оприскувач, плуг, а також грошові кошти. Загальна сума збитків складає близько 1 млн грн.

У ході проведення санкціонованих обшуків у членів групи, правоохоронцями виявлено сільськогосподарську техніку та документи на неї.

Досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури