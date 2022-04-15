Розбійний напад від «визволителів» на Луганщині – розпочато досудове розслідування
За процесуального керівництва прокурорів Луганщини розпочато досудове розслідування за фактом розбою (ч. 4 ст. 187 КК України).
Встановлено, що 16 березня 2022 року в селищі Новопсков Луганської області невідомі чоловіки, одягнуті в камуфльовану форму, схожу на форму військовослужбовців РФ, проникли до будівлі АТ «Укртрансгаз» та заволоділи майном підприємства.
Внаслідок незаконних дій товариству завдано значну матеріальну шкоду.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділу поліції № 1 Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області.
Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та причетних осіб.
Пресслужба Луганської обласної прокуратуриTweet