Розбійників, які пограбували неповнолітнього хлопця, засуджено до 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 10 оголошено обвинувальний вирок двом особам, які вчинили розбійний напад на неповнолітнього хлопця.

Злочин стався у березні 2020 року на території парку «Петра Болбочана», що на вулиці Січових Стрільців у центрі Києва.

Зловмисники, помітивши у парку неповнолітнього хлопця з мобільним телефоном, підійшли до нього та, приставивши до його шиї ніж, наказали віддати їм мобільний телефон та гроші.

Сприйнявши погрозу ножем реальною, хлопець не став чинити опір та віддав цінні речі.

За результатом слідчих (розшукових) заходів правоохоронцям вдалося встановити та затримати нападників.

Вироком Шевченківського райсуду столиці вказаних осіб засуджено за ч. 2 ст. 187 КК України та призначено кожному з них покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років з конфіскацією майна.

Обвинувачені перебувають під вартою.

Київська міська прокуратура