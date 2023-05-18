Розбійний напад на магазин техніки і аксесуарів — харків’янину повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 56-річному чоловіку у розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 15 травня цього року близько 9 години ранку чоловік увійшов до магазину аксесуарів та техніки, розташованого по просп. Гагаріна. Роблячи вигляд, що має на меті придбати товар, зловмисник дочекався, коли 22-річна продавчиня повернулась до нього спиною, схопив її за шию і наказав зачинити двері.

Нападник зв’язав руки потерпілої і заклеїв їй рот скотчем. Погрожуючи продавчині насильством, чоловік став забирати з вітрини товар. Здобиччю зловмисника стали мобільні телефони, роутери та ноутбук.

Після скоєного чоловік втік з місця події, але його було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура