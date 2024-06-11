Розбійний напад на жінок, погроза вбивством поліцейським, арсенал зброї: судитимуть жителя Дубенщини

Не зважаючи на отримані тілесні ушкодження, пенсіонеркам вдалось втекти до сусідки, яка і викликала швидку та поліцію. Зловмисник із місця злочину втік.

Відповідно до наказу начальника ГУНП в Рівненській області була введена спеціальна операція, автошляхи були перекриті поліцейськими екіпажами, а в повітря підняли квадрокоптери. За декілька годин під час переслідування нападника у білому маскувальному костюмі поліцейські виявили в полі неподалік сусіднього села. Останній, побачивши правоохоронців, з метою уникнення затримання, почав погрожувати працівникам поліції приведеною в готовність бойовою гранатою РГД-5.

Утім, правоохоронцям вдалось його переконати: оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю.

Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка пістолет, гранату РГД-5 із запалом дистанційної дії УЗРГМ-2 та саморобний кистень, який відноситься до холодної зброї.

Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання в гаражі, правоохоронці виявили та вилучили вибухові речовини: тротил та порох.

Потерпілих жительок села Бондарі з вогнепальними пораненнями та рубаними ранами госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати життя 78-річній пенсіонерці медикам не вдалося: 12 лютого вона померла.

На час досудового розслідування підозрюваному був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою. У СІЗО він перебуває і досі.

Слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини підозрюваного та за результатами досудового розслідування скерували матеріали справи до суду.

Обставини, які обтяжують покарання — вчинення кримінального правопорушення щодо осіб похилого віку та особи з інвалідністю.

Обставин, які б пом’якшували покарання слідством не встановлено.

Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Рівненської області