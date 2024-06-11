Розбійний напад на жінок, погроза вбивством поліцейським, арсенал зброї: судитимуть жителя Дубенщини
Зловмисникові повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скерували на розгляд суду. Нападнику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Не зважаючи на отримані тілесні ушкодження, пенсіонеркам вдалось втекти до сусідки, яка і викликала швидку та поліцію. Зловмисник із місця злочину втік.
Відповідно до наказу начальника ГУНП в Рівненській області була введена спеціальна операція, автошляхи були перекриті поліцейськими екіпажами, а в повітря підняли квадрокоптери. За декілька годин під час переслідування нападника у білому маскувальному костюмі поліцейські виявили в полі неподалік сусіднього села. Останній, побачивши правоохоронців, з метою уникнення затримання, почав погрожувати працівникам поліції приведеною в готовність бойовою гранатою РГД-5.
Утім, правоохоронцям вдалось його переконати: оточений поліцейськими, він сам привів боєприпас у безпечний стан та поклав його на землю.
Під час особистого обшуку поліцейські вилучили у чоловіка пістолет, гранату РГД-5 із запалом дистанційної дії УЗРГМ-2 та саморобний кистень, який відноситься до холодної зброї.
Крім того, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання в гаражі, правоохоронці виявили та вилучили вибухові речовини: тротил та порох.
Потерпілих жительок села Бондарі з вогнепальними пораненнями та рубаними ранами госпіталізували до лікарні. На жаль, врятувати життя 78-річній пенсіонерці медикам не вдалося: 12 лютого вона померла.
На час досудового розслідування підозрюваному був обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою. У СІЗО він перебуває і досі.
Слідчі зібрали достатньо доказів для доведення вини підозрюваного та за результатами досудового розслідування скерували матеріали справи до суду.
Обставини, які обтяжують покарання — вчинення кримінального правопорушення щодо осіб похилого віку та особи з інвалідністю.
Обставин, які б пом’якшували покарання слідством не встановлено.
Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.