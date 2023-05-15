Розбійний напад та вбивство літньої жінки – у Дрогобичі суд виніс вирок чоловіку та його спільниці

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За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури визнано винними 28-річного чоловіка в умисному вбивстві з корисливих мотивів та розбої (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України), а його 29- річну спільницю – у розбої (ч. 3 ст. 187 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Львівської обласної прокуратури.

Чоловіка засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна, спільницю –  до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що у січні 2022 року в одному із міст Дрогобицького району засуджені приїхали продавати мед.

Чоловік та жінка під приводом продажу свого товару прийшли до помешкання, де проживала самотня 80-річна жінка.

Поки фігурант відвертав увагу пенсіонерки, 29-річна обвинувачена проникла у будинок потерпілої і обшукувала його. Однак, власниця будинку почула шурхіт в кімнаті і зрозуміла, що її намагаються обікрасти, та почала кликати на допомогу. В цей момент, обвинувачений напав на стареньку, вдарив кулаком кілька раз по обличчі та заштовхав її в кімнату.

Чоловік зв’язав руки пенсіонерці, а щоб вона не кричала, засунув її в рот рушник, який зав’язав вузлом. Спільниця в цей момент крала гроші і всі цінні речі пенсіонерки та покинула будинок.

Однак, на цьому 28-річний обвинувачений не зупинився і обмотав светр довкола шиї потерпілої, так, щоб перекрити доступ повітря до дихальних шляхів і як наслідок спричинив удушення та продовжив пошук цінних речей померлої.

З награбованим на загальну суму понад 24 000 грн спільники покинули місце вчинення злочину.

Місцеву мешканку через два дні  родичі знайшли мертвою.

До набрання вироком законної сили засуджені знаходяться під вартою.

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