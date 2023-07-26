Розбороняв бійку, а потім обікрав одного з її учасників: чоловіка судитимуть за крадіжку

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та повідомили фігуранту про підозру. Наразі досудове розслідування завершено. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що в нього викрали ґаджет та бездротові навушники у будинку на вулиці Дмитрівській. На місце події прибула слідчо-оперативна група, аби задокументувати факт злочину.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Тетяна Шаблій, у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили та затримали зловмисника:

«Перебуваючи за місцем свого мешкання, чоловік почув крики, вийшов у під’їзд, де побачив бійку. Упізнавши знайомих, він кинувся їх розбороняти. Поки учасники бійки залагоджували між собою конфлікт, сусід непомітно підібрав з підлоги мобільний телефон та навушники і зайшов до своєї квартири.

Затриманий – уродженець Житомирщини, 1988 року народження, раніше судимий за вчинення крадіжки та незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За погодженням із Шевченківською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру, а суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі», – додала слідча.

Відділ комунікації поліції Києва