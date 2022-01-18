Розголошення даних досудового розслідування суддею на Миколаївщині – розпочато кримінальне провадження

Миколаївською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом розголошення головою одного із районних судів м. Миколаєва даних досудового розслідування (ч. 2 ст. 387 КК України).

За даними слідства, суддя повідомив сторонній особі у приватній переписці через месенджер дані з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На момент переписки це клопотання було задоволено іншим суддею цього ж суду, однак ще не було реалізовано органом досудового розслідування.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Миколаївської обласної прокуратури