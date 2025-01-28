Розікрали близько ₴4 млн. на закупівлі непрацюючих кондиціонерів та світильників для електричок – трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру

Факт розтрати коштів з держбюджету викрили слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводження співробітників СБУ.

Так, правоохоронці встановили, що у 2023 році ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» було оголошено тендер на закупівлю систем охолодження у кабіну машиніста та освітлювальних приладів для модернізованих електропоїздів, що курсують у приміському сполученні по всій країні.

Відповідальною за процедуру закупівель була службова особа зазначеного підприємства – 41-річний заступник начальника відділу. Останній вступив у злочинну змову з представниками фірми, яка займається виготовленням продукції залізничного призначення, з метою розтратити виділені державні кошти.

Згідно із розробленим планом, службова особа ПрАТ «КЕВРЗ», знаючи про проведення тендерної закупівлі, завчасно повідомила представника виробника про початок процедури публічних закупівель, які в свою чергу забезпечили участь підконтрольного суб’єкта підприємницької діяльності до участі у торгах. У подальшому зазначене товариство поставило замовнику товар невідповідної якості — кондиціонери та світильники, які не працювали, а натомість отримали за це близько 4 млн грн державних коштів.

Як результат, машиністи були вимушені керувати електропоїздом із температурою в кабіні, яка влітку варіювалася від 40 до 60 градусів Цельсію.

Слідчі повідомили службовій особі держпідприємства та двом представникам виробника про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, у великих та особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснюється Печерською окружною прокуратурою.

Відділ комунікації поліції Києва