Розікрали майже ₴6,3 млн. під час ремонту дороги: у столиці повідомили підозру директору приватного шляхобудівного підприємства

Фігуранту інкримінують заволодіння бюджетними коштами через зловживання службовим становищем.

Під час проведення запланованих робіт 64-річний власник та директор підрядної організації вносив до офіційної документації недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та їхньої якості. Як наслідок, державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 6,3 млн грн. Даний факт підтвердила проведена експертиза.

16 серпня на підставі зібраних доказів посадовій особі підприємства повідомили про підозру за ч. 5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання директору підприємства запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці перевіряють причетність до оборудки інших осіб.

Національна поліція України