Розікрав понад ₴27 млн. держкоштів під час ремонту доріг на Київщині – директору-підряднику загрожує до 12-ти років ув’язнення

Злочин було викрито слідчими поліції Києва спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що службою автомобільних доріг у Київській області та одним з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі було укладено договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів.

Директор будівельної фірми, маючи на меті розтрату державних коштів, дав вказівку своїм працівникам провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами, та, при цьому, вказати в актах приймання робіт завищені показники вартості використаних матеріалів.

Крім цього, між сторонами було укладено ще один договір – на послуги з довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення. Зокрема, і в ньому, за вказівкою підозрюваного в звітних документах були завищені обсяги фактично використаного будівельного матеріалу – «Бітум дорожній».

Таким чином, за невиконані роботи та меншу кількість матеріалів держава переплатила підряднику «зайві» понад 27 000 000 гривень.

У 2024 році слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, повторно.

Наразі поліцейські скерували обвинувальний акт відносно підозрюваного на вирішення до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12-ти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва