Розкрадання ₴1,3 млн. на ремонті доріг – начальнику управління ЖКХ, підряднику та інженеру технагляду повідомлено про підозру

Солом’янською окружною прокуратурою міста Києва за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг у Солом’янському районі міста столиці, повідомлено про підозру начальнику Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом’янської РДА, директору підрядної компанії та інженеру технагляду (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно матеріалів слідства, між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва та підприємством укладено договори з щодо капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів на території району.

Після закінчення робіт були складені та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких управління житлово-комунального господарства та будівництва перерахувало кошти підприємству. Однак, як встановлено слідством, керівником підрядної організації до даних актів були внесені відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт.

Згідно висновку експерта сума збитків, завданих місцевому бюджету, становить майже 1,3 млн гривень.

17.08.2021 на підставі ухвал суду проведено слідчі дії, за результатами яких начальнику Управління ЖКХ, директору підрядної компанії та інженеру технагляду вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Заходи з викриття корупційного злочину проведено спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ та СВ Солом’янського УП ГУ НП в м. Києві.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура