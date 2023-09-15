Розкрадання 1,5 млн грн на поставках запчастин для тепловозів Укрзалізниці – постачальнику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору товариства за фактом заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, між товариством та АТ «Укрзалізниця» у 2022 році був укладений договір щодо поставки запасних частин до дизельних двигунів тепловозів, а саме 98 нових кришок до циліндрів вартістю 93,6 тис. грн за одиницю.

У той же час, висновком товарознавчої експертизи встановлено, що частина товару, поставленого на підставі договору, не відповідають технічним вимогам закупівлі та мають ознаки попереднього використання.

В результаті використання таких частин могли вийти із ладу локомотиви УЗ.

Таким чином на рахунки фірми постачальника безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 1, 48 млн грн.

Слідство триває. У межах досудового розслідування буде надано правову оцінку діям посадових осіб АТ «Укрзалізниця».

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського ГУ НП у місті Києві, за оперативного супроводу Служби безпеки України та за співпраці з апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».