Розкрадання ₴1 млн. на ремонті навчальних закладів — прокуратура проводить обшуки у КП «Спецжитлофонд»

У п’ятницю, 05 листопада 2021 року, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження УСР у м. Києві ДСР НП України проводяться обшуки в приміщенні КП «Спецжитлфонд» у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт будівлі освітнього закладу.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилась державна закупівля на комплекс ремонтних робіт, а саме підготовчі роботи з утеплення фасаду, демонтажні роботи, штукатурення, шпаклювання, фарбування дверних укосів, внутрішні роботи з оздоблення та утеплення підвалу закладу, ремонтні роботи вхідних груп, покрівлі, фасаду закладу на загальну суму понад 16 млн грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що по завершенню робіт до офіційних документів внесено неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відповідно до експертних досліджень, сума завищень становить близько 1 млн гривень, чим завдано збитків столичному бюджету.

За результатами проведених слідчих дій усім службовим особам, причетним до кримінального правопорушення, буде надана правова оцінка.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура