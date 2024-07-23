Розкрадання ₴100 млн. на будівництві ядерного сховища в Чорнобилі: справу передано до суду
«Енергоатом» завищив ціну робіт утричі, уклавши з компанією-підрядником договір в обхід відкритих торгів
Справу про розкрадання 100 млн грн на будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні передано у Вищий антикорупційний суд. Одним із підозрюваних є керівник підрозділу «Енергоатому» «Атомпроектінжиніринг» Микола Божко. Саме його підрозділ був замовником будівництва. Про це йдеться в матеріалі «Схем».
До договору внесли поставку обладнання системи радіаційного контролю. Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а у 2021 році продала «Енергоатому» втричі дорожче. «У результаті цих дій ДП НАЕК «Енергоатом» переплатило майже 100 млн грн», – заявило Національне антикорупційне бюро (НАБУ).
Нагадаємо, у 2021 році Україна заявила, що припинила вивозити відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС до Росії. До цього наша країна щорічно платила за це РФ 150-200 млн дол. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище, яке у 2017 році почав будувати «Енергоатом». Остання дата здачі об’єкта в експлуатацію, яку озвучило керівництво – березень 2022-го.
Утім, у січні 2022 року «Схеми» опублікували розслідування, згудно з яким призначене вже за президентства Володимира Зеленського керівництво «Енергоатому» організувало відмивання частини коштів на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі. // ГлавкомTweet