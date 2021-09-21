Розкрадання ₴13,6 млн. на закупівлях медвиробів – судитимуть організовану групу чинних та колишніх працівників Департаменту соцполітики КМДА

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох чинних та чотирьох колишніх посадовців Департаменту соціальної політики КМДА за фактом привласнення 13,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю медвиробів з місцевого бюджету (ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2019 років посадовці Департаменту соцполітики КМДА, вступивши у змову із службовими особами приватного товариства, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, за кошти міського бюджету в межах цільової програми «Турбота. Назустріч киянам».

Закупівлі медвиробів відбулися за цінами, що значно перевищують закупівельну вартість із гранично допустимою торговельно-збутовою надбавкою, яка по окремих товарах становила понад 100 %. Надалі шляхом укладення договорів з товариством учасники злочинної групи привласнили близько 13,6 млн грн міського бюджету.

У межах провадження у травні поточного року правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях та за місцем проживання посадовців Департаменту КМДА, під час яких вилучили фінансові документи та інші докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ Нацполіції в м. Києві за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Київської міської прокуратури