Розкрадання ₴13 млн. на каретах «швидких» – керівництво Комунальної організації «Київмедспецтранс» відсторонено від посад

За клопотанням прокурора Шевченківської окружної прокуратури суд відсторонив від посад керівника КО «Київмедспецтранс» та його заступника, яких підозрюють в організації схеми заволодіння майже 13 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялося, вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в м. Києві та забезпечення їх запчастинами.

Підконтрольні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

За результатами експертизи встановлено завищення вартості запчастин на суму близько 13 млн грн.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду погодився із доводами прокурора щодо наявності ризиків та задовольнив клопотання прокурора про відсторонення керівника «Київмедспецтранс» та одного з його заступників від займаних посад до жовтня поточного року в межах строку досудового розслідування.

Раніше за клопотанням сторони обвинувачення відносно керівника КО «Київмедспецтранс» судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10 млн грн., а відносно заступника директора згаданого підприємства – запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,7 млн гривень.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 (заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем організованою групою в особливо великому розмірі, в умовах воєнного стану).

Пресслужба Київської міської прокуратури