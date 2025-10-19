Розкрадання ₴2,2 млн на освітленні: у Чернівцях ліквідувало злочинну групу, до якої входив депутат міськради
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, яка підозрюється у привласненні коштів міського комунального підприємства «Міськсвітло». Загальна сума збитків, завданих міському бюджету, становить майже 2,2 млн грн.
Слідством встановлено, що директор комунального підприємства, який також є депутатом Чернівецької міської ради, діяв у складі стійкої організованої злочинної групи. Вона була створена та очолювана директором приватної компанії — постачальника освітлювального обладнання. До складу групи також входили бухгалтер компанії та її представник.
Схема полягала в укладенні фіктивних договорів на закупівлю освітлювального обладнання з підконтрольним організатору ФОП. Фактично ж товар постачався від іншої компанії за нижчою ціною, а різницю у вартості привласнювали та розподіляли учасники групи.
Аби приховати злочинну діяльність договори не оприлюднювалися на порталі Prozorro.
На підставі зібраних доказів чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Чернівецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління СБУ в Чернівецькій області.
Процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.