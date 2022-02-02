Розкрадання ₴2,5 млн. на програмі «Турбота. Назустріч киянам» — ексдиректору Департаменту соцполітики КМДА повідомлено третю підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру ексдиректорові Департаменту соціальної політики Київської міської ради (КМДА) за фактом привласнення коштів цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 КК України). Це вже третя підозра вказаному експосадовцю.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, наприкінці 2018 року, ексдиректор Департаменту соцполітики у змові з головою тендерного комітету та підприємцем розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами, виділеними рішенням Київської міської ради в межах Київської міської цільової програми «Турбота. Назустріч Киянам».

Так, за результатами двох тендерів, проведених за штучними умовами з метою забезпечення перемоги підконтрольного підприємства, були укладені договори на поставку медичних виробів (засобів особистої гігієни) за завищеними цінами.

У такий спосіб ексдиректор Департаменту соцполітики, голова тендерного комітету та підприємець привласнили грошові кошти територіальної громади на суму понад 2,5 млн гривень.

Наразі ексдиректору Департаменту повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільникам.

Нагадаємо, раніше ексдиректору Департаменту прокуратура повідомила про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила збитки на суму 1,9 млн гривень, а також за фактом привласнення 13,6 млн грн у складі організованої групи із числа чинних та колишніх посадовців вказаного Департаменту.

Обвинувальні акти у вказаних кримінальних провадженнях вже скеровано до суду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура