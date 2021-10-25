Розкрадання ₴2 млн. на ремонті навчальних закладів — столична прокуратура проводить обшуки у підрядників

У понеділок, 25 жовтня 2021 року, прокурори Київської міської прокуратури спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР НП України в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на реконструкцію навчальних закладів Святошинського районну міста Києва, проводять 18 обшуків за місцем розташування підрядних підприємств та домашніми адресами їх керівників.

Згідно з матеріалами слідства, у грудні 2020 року управління освіти Святошинської РДА уклало договори із 8 підрядними організаціями щодо виконання ремонтних робіт у закладах освіти на території району.

У ході досудового розслідування встановлено, що по завершенню робіт керівники підрядних підприємств внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Відповідно до експертних досліджень, сума завищень становить близько 2 млн гривень, чим завдано збитків столичному бюджету.

За результатами проведених слідчих дій 25.10.2021 двом директорам підрядних підприємств повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України) та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно (ч. 2, 3 ст. 191 КК України).

Вирішуються питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою встановлення інших учасників злочину.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура