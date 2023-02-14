Розкрадання 200 мільйонів гривень «Укргазбанку»: кількість підозрюваних зросла

Загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління “Укргазбанку” Кирило Шевченко.

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозри ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної екс-головою правління АБ “Укргазбанк” Кирилом Шевченком, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.

Як повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, за версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи “агентами” банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку “винагороди”.

Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі в схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність.

Дії дев’ятьох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зважаючи на те, що п’ятеро осіб перебувають за кордоном, про підозру їм повідомлено заочно.

На сьогодні загальна кількість учасників схеми становить 15 осіб, серед яких і екс-голова правління “Укргазбанку”.

Нагадується, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.

Слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

Справа проти екс-голови Нацбанку Кирила Шевченка – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2022 року у САП заявили про викриття детективами НАБУ протиправної діяльності службових осіб державного АБ “Укргазбанк”, яка призвела до багатомільйонних збитків.

Встановлено, що керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання коштів.

Колишньому голові НБУ Кирилу Шевченку та чотирьом іншим колишнім і нинішнім посадовцям “Укргазбанку” 6 жовтня 2022 року заочно повідомили про підозри. 24 жовтня НАБУ оголосило у розшук Шевченка і ще двох осіб, які ігнорували виклики до слідчого.

Згодом ЗМІ з’ясували, що Кирило Шевченко, якого оголосили в міжнародний розшук, облаштувався у Відні. Він мешкає в елітному будинку.

У грудні суд заочно арештував Шевченка. У САП зауважили, що факти, викладені в повідомленні про підозру, не стосуються періоду перебування на посаді голови Нацбанку, а стосуються виконання ним повноважень голови правління ПАТ АБ “Укргазбанк”. // УНІАН