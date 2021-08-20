Розкрадання 3,6 млн. на ремонті діагностичного центру – чотирьом службовим особам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури в межах розслідування розкрадання коштів, виділених на ремонт Консультативно-діагностичного центру у Києві, повідомлено про підозру керівникам трьох підрядних компаній та підприємцю, який здійснював технагляд на цьому об’єкті.



Згідно з матеріалами слідства, підрядні організації були залучені до виконання будівельних робіт у комунальному некомерційному підприємстві «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району м. Києва. Зокрема, підрядники здійснювали ремонт інженерних мереж, водопостачання та каналізації, внутрішньої електропроводки та опалення.

Надалі службовими особами цих підприємств до актів виконаних робіт були внесені неправдиві відомості щодо обсягів та видів виконаних робіт, а фізичною особою–підприємцем, який здійснював технічний та авторський нагляд за будівництвом, ці акти були затверджені.

Висновками судово економічної експертизи підтверджено збитки, завдані територіальній громаді, на суму майже 3,6 мільйона гривень.

Дії керівників підрядних організацій кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а підприємця, який здійснював технічний нагляд – за ч. 2 ст. 367 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР Києва.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури