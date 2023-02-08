Розкрадання ₴36 млн. на будівництві Подільського мосту в Києві – завершено розслідування щодо посадовця та підрядників

Подільською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування першого епізоду справи щодо вчинення посадовцями комунального та підрядних підприємств службових злочинів у ході будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

Серед підозрюваних троє посадовців – перший заступник керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», який виступив замовником робіт, та керівники генпідрядної та підрядної організацій.

Згідно з матеріалами слідства, у квітні 2017 між КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядником був укладений договір щодо виконання робіт по об’єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

На виконання цього договору генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.

Надалі, упродовж 2020 року, на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт на рахунки підрядників з бюджету були перераховані кошти. При цьому посадові особи цих підприємств завищили обсяги виконаних робіт.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи територіальній громаді спричинено збитки на суму понад 36 млн гривень.

Наразі досудове розслідування відносно першого заступника керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та керівника генпідрядної організації завершено, останні ознайомлюються з матеріалами провадження в порядку ст. 290 КПК України. Обвинувальний акт відносно третього фігуранта провадження – керівника підрядної організації, вже скеровано до суду для розгляду по суті.

На цей час у межах слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 1,5 млн. грн та заявлено відповідні позови до фігурантів на решту суми спричиненої шкоди.

Досудове розслідування за іншими епізодами розкрадання коштів у ході будівництва Подільського мостового переходу триває, очікуються висновки експертиз.

Досудове розслідування за вказаним епізодом здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України та процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура