Розкрадання ₴5 млн. на реконструкції школи – прокуратура проводить обшуки на КП «Солом’янка-Сервіс»

Солом’янська окружна прокуратура спільно з СВ Солом’янського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях комунального підприємства «Солом’янка-Сервіс» за фактом розтрати коштів місцевого бюджету, виділених на проведення реконструкції середньої загальноосвітньої школи у Солом’янському районі міста Києва (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, комунальне підприємство уклало з підрядною організацією договори на проведення робіт з реконструкції середньої загальноосвітньої школи на проспекті Відрадному у Солом’янському районі міста Києва. Відповідно до договорів вартість робіт становила більше 230 млн грн., які комунальним підприємством перераховані підрядній організації.



Після закінчення робіт директором комунального підприємства разом із уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду прийнято та засвідчено відповідність актів приймання виконання будівельних робіт по об’єкту, до яких внесено завідомо недостовірну інформацію щодо фактичних обсягів та вартостей виконаних будівельних робіт.

При цьому встановлено завищення підрядною організацією в актах приймання виконання будівельних робіт фактичних обсягів та вартостей виконання будівельних робіт на суму майже 5 млн грн.

Також встановлено, що підприємства, які виступали субпідрядниками мають явні ознаки фіктивності – не звітували до податкового органу, не мали виробничих та трудових потужностей, а документообіг між підприємствами здійснювався тільки з метою приховання фактів розкрадання коштів місцевого бюджету.

18 серпня 2021 року на підставі ухвал суду за адресами офісних приміщень комунального підприємства та підрядної організації розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Пресслужба Київської міської прокуратури