Розкрадання ₴560 тис. на ремонті доріг – судитимуть посадовця комунального підприємства та інженера технагляду

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно службових осіб комунального та приватного підприємств, злочинна діяльність яких завдала державі збитків у понад півмільйона гривень (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що у 2019 році посадові особи КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» уклали з приватним підприємством низку договорів щодо капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в Оболонському районі столиці.

У подальшому вказані особи, зловживаючи службовим становищем, склали та підписали офіційні документи, до яких внесли завищені показники обсягу виконаних ремонтних робіт, а також акти, роботи за якими взагалі не виконувались.

Внаслідок вказаних дій з бюджету міста на рахунки товариства були безпідставно перераховані кошти у сумі 564 тис. гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно заступника директора комунального підприємства та інженера з технічного нагляду підрядної компанії скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Матеріали щодо інших учасників злочинного угруповання виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура