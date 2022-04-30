Розкрадання дизпалива в умовах воєнного стану — на Полтавщині задокументовано 15 епізодів неправомірної діяльності працівників локомотивного депо

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури викрито групу із 7 осіб, підозрюваних у привласненні чужого майна, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Полтавської обласної прокуратури .

Вказані особи (5 з яких — працівники локомотивного депо) під час руху тепловозів, використовуючи гумові шланги, зливали з паливних баків до заздалегідь підготовлених пластикових каністр дизельне пальне та по ходу руху локомотивів скидали заповнені каністри в обумовленому місці. У подальшому пальне реалізовували населенню за цінами, нижчими ринкових.

З початку цього року встановлено 15 епізодів неправомірної діяльності групи. За попередніми підрахунками, викрадено майже 5 тис. літрів дизпалива.

Зловмисників викрито безпосередньо під час вчинення чергового епізоду злочинної діяльності.

Під час обшуків у гаражних приміщеннях правоохоронцями вилучено каністри з дизельним пальним, знаряддя для вчинення злочинів, мобільні телефони, чорнові записи тощо.

Наразі усім особам повідомлено про підозру. Окрім цього, 4 із них обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою та домашнього арешту, щодо інших підозрюваних — питання вирішується.

Злочин виявлено та розслідується Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

УК