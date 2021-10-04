Розкрадання коштів на реконструкції Палацу урочистих подій — екскерівнику КП та підряднику повідомлено про підозру

У понеділок, 04 жовтня 2021 року, Деснянською окружною прокуратурою м. Києва у межах провадження, розпочатого за фактом розкрадання коштів, виділених на реконструкцію приміщень залу урочистих подій за адресою: м. Київ, пр-т. В. Маяковського, 15, повідомлено про підозру двом службовим особам.

Так, згідно договору, укладеного з комунальним підприємством «Ватутінськінвестбуд», підрядна організація здійснювала роботи з реконструкції приміщень залу урочистих подій.

Однак, як встановило слідство, керівник підрядної фірми вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, у зв’язку з чим отримав кошти з місцевого бюджету за фактично невиконані роботи.

Згідно проведеної будівельно-технічної експертизи, столичному бюджету завдано збитків на суму близько 500 тис. гривень. Дії підрядника кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України.

Зауважимо, що цей же підрядник на теперішній час є обвинуваченим у привласненні ще 750 тис. грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщення цього ж палацу урочистих подій.

Крім того, у ході розслідування викрито екскерівника вищезазначеного комунального підприємства, який неналежним чином виконував свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, що виразилось у відсутності організації контролю за фактичним виконанням робіт з реконструкції та у не проведенні перевірки відомостей щодо виду та обсягів виконаних робіт в офіційних документах.

Внаслідок злочинної недбалості екскерівника комунального підприємства з місцевого бюджету перераховано грошові кошти за фактично невиконані роботи в сумі 750 тис. грн, що є тяжким наслідком.

Дії чиновника кваліфіковано органом досудового розслідування за ч. 2 ст. 367 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури