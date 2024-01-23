Розкрадання майже мільйона гривень на будівництві водопроводу: судитимуть директора Департаменту КМДА

Посадовець уклав договір із підрядним підприємством про будівництво водопроводу для підключення житлових будинків та спортивної школи на одній з вулиць у Дарницькому районі. За результатами будівельні роботи були виконані не у повному обсязі та по завищених цінах. Збитки місцевому бюджету становлять майже мільйон гривень.

Викрили злочинну діяльність посадовця слідчі слідчого управління столичного главку поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури. Порушником виявився киянин, 1978 року народження.

Як повідомив начальник відділу слідчого управління поліції Києва Вадим Коломієць, директор одного з Департаментів Київської міської державної адміністрації налагодив схему з розтрати держкоштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей:

«Посадовець підписав договір із підрядним підприємством про проведення будівництва водопроводу на одній з вулиць Дарницького району. Після цього службова особа підготувала акт здачі-приймання виконаних робіт для проведення відповідної оплати. Однак, насправді роботи не були проведені повністю та мали завищену ціну. Таким чином, правопорушник спричинив збитки місцевому бюджету у розмірі майже мільйон гривень».

Слідчі оголосили фігурантові про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі поліцейські зібрали достатньо доказів злочинної діяльності чоловіка та завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду для розгляду справи по суті. Посадовцю загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва