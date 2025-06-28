Розкрадання мільйонів на будівництві фортифікацій: Нацполіція затримала ексзаступника мера Харкова

Також у справі фігурує низка підрядників. Націнка у 30% на матеріалах призвела до збитків, що сягає 5,4 млн грн.. І це лише за одним епізодом, за яким експосадовець та четверо інших його спільників злочинної організації розікрали кошти.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції зібрали докази причетності ексвисокопосадовця та низки комерційних структур до розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій. У схемі фігурують: організатор – колишній заступник мера Харкова, учасники – основний підрядник та ще троє комерційних структур. Саме через них підрядник закуповував майно для облаштування фортифікацій з націнкою у 30%.

28 червня поліцейські за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції у Харкові затримали ексчиновника та чотирьох спільників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомили затриманому та його спільникам про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 1 та 3 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації),

– ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 4 та 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво – спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України