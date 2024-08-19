Розкрадання на будівництві Подільського мосту – субпідрядника підозрюють у привласненні ₴6 млн. на підводних роботах

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру керівнику субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як встановило слідство, генпідрядник будівництва Подільського мосту у 2020 році вніс неправдиві дані про обсяги та вартість підводних робіт, які виконувало субпідрядне підприємство. Йдеться про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції. За ці роботи субпідрядній організації перерахували понад млн грн.

Згідно висновків судової будівельно-технічної та економічної експертизи, вказані роботи фактично не проводилися.

Обвинувальний акт стосовно генпідрядника за вказаними фактами вже скеровано до суду.

Досудове розслідування щодо інших фактів заволодіння бюджетними коштами та протиправної їх розтрати під час будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві триває.

Розслідування здійснюють слідчі Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР в м. Києві ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури