Розкрадання на будівництві столичного Подільського мосту – ще одного підрядника судитимуть за збитки на ₴36 млн.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва завершено досудове розслідування відносно четвертого фігуранта кримінального провадження щодо вчинення посадовцями комунального та підрядних підприємств службових злочинів у ході будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Так, окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно четвертого підозрюваного – керівника субпідрядної організації.

Підприємство, яке очолює підозрюваний, було залучено генпідрядником для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи через завищення вартості виконаних робіт територіальній громаді спричинено збитки на суму понад 36 млн гривень.

Раніше повідомлялося про завершення досудового розслідування відносно ще трьох фігурантів цього провадження, а саме щодо першого заступника керівника КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» – замовника робіт, та керівника генпідрядної організації (останні ознайомлюються з матеріалами провадження в порядку ст. 290 КПК України). А також щодо керівника підрядної організації, обвинувальний акт відносно якого у січні 2023 року вже скеровано до суду для розгляду по суті.

На цей час у межах слідства зусиллями прокуратури забезпечено реальне відшкодування збитків на суму 3 млн гривень та заявлено відповідні позови до фігурантів на решту суми спричиненої шкоди.

Досудове розслідування за вказаним епізодом здійснювалося слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України та процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.

Київська міська прокуратура