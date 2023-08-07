Розкрадання понад ₴2 млн. на ремонті ліфтів – повідомлено про підозру посадовцю КП «Київбудреконструкція» та підряднику

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру заступника директора Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та підряднику за фактом організації злочинної схеми, спрямованої на розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва (ч. 5 ст. 191 КК України).

Як встановлено слідством, службові особи комунального підприємства, діючи в інтересах суб’єктів господарювання, укладали з ними договори підряду на проведення робіт з реконструкції ліфтів у житлових будинках міста Києва.

Підрядники, будучи між собою у змові, через підконтрольні фірми здійснювали закупівлю ліфтів та комплектуючих, після чого поставляли їх комунальному підприємству по ціні, значно вище ринкової.

В окремих випадках завищення вартості придбаних ліфтів становило більш ніж на 400 тис. грн. за одну одиницю.

Встановлені на цей час збитки складають понад 2 млн гривень.

На підставі ухвал суду за місцем роботи та мешкання осіб, причетних до протиправної схеми, правоохоронці провели понад 20 обшуків.

Раніше у вказаному провадженні повідомлено про підозру директору Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та керівнику однієї з підрядних організацій за ч. 5 ст. 191 КК України.

Наразі триває перевірка інших угод, укладених зазначеними суб’єктами господарської діяльності з метою розтрати бюджетних коштів.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з УСР у місті Києві та СУ ГУ НП у місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура