Розкрито резонансне вбивство військовослужбовця 11 ОМПБ, вчинене в умовах неочевидності

За процесуального керівництва Військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України 22.01.2021 повідомлено про підозру колишньому військовослужбовцю однієї з військових частин Одеській області за фактом умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України).

Того ж дня, Котовський міський суд Одеської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без можливості внесення застави.

За даними слідства, 15.01.2021, під час розпивання спиртних напоїв у приміщенні казарми, між військовослужбовцями батальйону сталася бійка, в ході якої один із них побив свого співслужбовця. За декілька днів, 18.01.2021, постраждалий помер в реанімаційному відділенні Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Шляхом тиску і погроз двом іншим військовослужбовцям, які стали очевидцями події, підозрюваний, намагаючись приховати злочин та інсценувати його обставини як нещасний випадок, спробував ввести в оману слідство.

Однак завдяки професіоналізму військових прокурорів, їх вірно спланованим діям та обраній стратегії взаємодії зі свідками, військовослужбовці надали правдиві свідчення, а винуватця трагедії було заарештовано.

Викрили правопорушення військові прокурори спільно зі слідчими Подільського управління поліції Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура

у військовій та оборонній сфері

Південного регіону