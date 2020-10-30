Розкрито умисне вбивство жителя Київщини, якого розшукували як зниклого безвісти

Пошуки безвісти зниклого жителя міста Бородянка тривали упродовж чотирьох діб. Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що чоловіка жорстоко вбили двоє осіб, а тіло його закопали у лісі. Наразі зловмисники затримані, за скоєне їм загрожує довічне ув’язнення.

У розкритті особливо тяжкого злочину брали участь оперативники Управління карного розшуку поліції Київщини, працівники Бородянського відділу поліції, кінологи.

Встановлено, що кілька днів тому компанія чоловіків, серед яких був 44-річний житель Бородянки, відпочивала упродовж ночі. Потім цей чоловік, маючи намір продовжити своє дозвілля, приєднався до іншої компанії малознайомих людей.

У наметі, на березі однієї з водойм, між ними виникла словесна перепалка, почали ображати один одного нецензурною лайкою. Конфлікт переріс у бійку, під час якої двоє товаришів щосили завдавали удари потерпілому.

Після того, як нападники зрозуміли, що їхній знайомий вже не дихає, поклали його до сумки для надувного човна, затягнули валізу вглиб лісу, закопали.

Працівники поліції затримали зловмисників на території Бородянського району. Ними виявилися місцеві жителі: 33-річний чоловік, який влітку звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння майнового злочину, та 30-річний товариш.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за скоєння вбивства. Правоохоронці до суду звернулись з клопотанням про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області