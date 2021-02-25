Розкрито викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Семінського – замовником був екснардеп Рудьковський

Підозри оголошені п’ятьом особам.

Слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розкрили резонансне викрадення топменеджера Нафтогазвидобування Олега Семінського, що трапилося у 2012 році.

Нині Семінський є народним депутатом IX скликання («Слуга народу»). Злочин замовив колишній бізнес-партнер потерпілого, повідомили у пресслужбі СБУ.

«Замовник був народним депутатом України кількох скликань та очолював Міністерство транспорту та зв’язку. Задокументовано, що до здійснення злочину він залучив групу виконавців, у тому числі представників «кримінального світу», — йдеться у повдіомленні.

Служба безпеки не називає імені замовника, однак перелічені посади вказують на те, що це — Микола Рудьковський. Семінський звинувачував його у злочині зразу після викрадення.

Слідство встановило, що потерпілого викрали і незаконно позбавили волі на понад 3 роки. Чоловіка систематично катували та вимагали виплатити замовнику злочину неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів США.

«У межах провадження повідомлено про підозру 5 особам, причетним до вказаних злочинів за ст.ст.127 (катування), 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Наразі тривають обшуки за місцями проживання та офісів фігурантів злочину», — додали в СБУ.

День тому «Українська правда» повідомила, що на початку лютого Печерський райсуд арештував частку Рудьковського у Нафтогазвидобуванні. Знерухомлення акцій було введено до закінчення розслідування викрадення Семінського.

Нагадаємо, що Семінський у до 2011 року був гендиректором Нафтогазвидобування, а з 2011 по 2013 очолював правління цієї компанії. Фактично він керував Нафтогазвидобуванням разом з Нестором Шуфричем.

У 2012 році Семінського викрали, за його словами, поплічники Миколи Рудьківського — ексміністра транспорту та зв’язку України та колишнього нардепа, голови Соцпартії. Рудьківський у 2014 році втік з України, зараз він ув’язнений в Москві у справі за іншим звинуваченням. // LB.ua