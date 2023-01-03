Розкрито масштабну схему ухилення від сплати податків – на Львівщині вилучено більше ₴150 млн. готівки

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Члени групи організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що схемою користувались більше 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи. Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області, за оперативного супроводу СБУ.

Офіс Генпрокурора