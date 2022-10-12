Розміщував білборди для підняття «бойового духу» окупантів – повідомлено про підозру посадовцю псевдоадміністрації на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, час окупації смт Шевченкове Куп‘янського району місцевий мешканець співпрацював з представниками країни-агресора. У червні російські військові запропонували чоловіку обійняти посаду керівника так званого «господарчого відділу» в окупаційній адміністрації. Серед його обов’язків була організація встановлення на території населеного пункту білбордів з проросійською агітацією для підняття «бойового духу» окупантів.

Правоохоронці затримали чоловіка після деокупації Куп’янського району. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора