Розмитнення газового конденсату зі збитками у ₴60 млн. — на Дніпропетровщині підозрюються двоє митників

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури двох головних державних інспекторів одного з митних постів Дніпровської митниці ДФС викрито у службовій недбалості, яка спричинила державі тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, під час митного оформлення ввезених на територію України 97 залізничних вагонів та 2 вантажівок з газовим конденсатом митники не проконтролювали правильність класифікації товару і випустили його у вільний обіг без сплати акцизного податку. Внаслідок таких дій державі спричинено збитки у майже 59,4 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс генпрокурора