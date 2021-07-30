Розмитнення ліхтарів під виглядом товарів військового призначення – підозрюються троє митників

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом державним інспекторам одного з митних постів Держмитслужби за фактом службової недбалості (ст. 367 КК України).

За даними слідства, у період 2018 – 2020 років митники розмитнювали товари загального вжитку — ліхтарі, які завозилися з-за кордону, як товари військового призначення. У такий спосіб імпортер уникнув сплати ввізного мита та податку на додану вартість, оскільки товари військового призначення не підлягають оподаткуванню.

Підозрювані не перевірили код класифікації товарів і розмитнювали товари за кодом, що не відповідає визначальним товарним характеристикам Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Такі дії призвели до збитків держбюджету на понад 7 млн грн.

На теперішній час вирішуються питання про обрання запобіжних заходів та відсторонення інспекторів від посад.

Досудове розслідування триває. Його здійснює Головне слідче управління Державного бюро розслідувань, оперативний супровід — Головне оперативне управління Державного бюро розслідувань.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора