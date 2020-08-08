Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя журналіста

Правоохоронці провели огляд у квартирі і на даху будинку: жодних технічних засобів там не виявили. У рамках досудового розслідування будуть встановлені всі обставини події.

Сьогодні вранці до поліції Києва звернувся чоловік та повідомив, що в своїй квартирі на вулиці Ольжича він виявив пошкодження в стелі та, можливо, прослуховувальний пристрій.

Правоохоронці провели огляд місця події та опитали заявника. У ході перевірки повідомлення поліцейські виявили на стелі у квартирі пошкодження. Також співробітники поліції оглянули дах будівлі: ніяких пошкоджень або технічних засобів там не виявили.

За даним фактом відділом дізнання Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, у рамках якого будуть встановлені всі обставини події.

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Аби з’ясувати, чи був там встановлений будь-який прослуховувальний пристрій, правоохоронці запланували проведення повторного огляду і судових експертиз.

Відділ комунікації поліції Києва