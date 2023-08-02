Розпочато кримінальне провадження за фактом діяльності шахрайського call-центру у Подільському районі столиці

В офісі поліцейські виявили 47 працівників та понад 200 облаштованих робочих місць.

Вчора, 31 липня, поліцейські відпрацювали інформацію щодо організації та роботи call-центру в одному з офісів Подільського району Києва. На місці працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

В офісному приміщенні правоохоронці виявили 220 робочих місць, оснащених комп’ютерною технікою. З місця події вилучено системні блоки, жорсткі диски, мобільні телефони та робочі блокноти. Крім того, було знайдено печатки російських компаній та банків.

У приміщенні самого офісу знаходилося 47 осіб, поліцейські ідентифікували кожного та виявили серед них двох іноземців. Наразі тривають заходи із встановлення їх причетності до співпраці із країною-агресором та організаторів так званого call-центру.

Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва