Розпочато кримінальне провадження за фактом побиття чоловіка біля столичного кафе

Всі учасники бійки встановлені, наразі з ними працюють поліцейські. Досудове розслідування здійснюється за фактом спричинення легких тілесних ушкоджень.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на літній терасі закладу громадського харчування, розташованого у центрі столиці, група підлітків завдала чоловіку тілесних ушкоджень.

Згодом, допис щодо цієї події, був оприлюднений у багатьох телеграм-каналах.

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту та доставили їх до управління поліції для з’ясування обставин.

За зверненням 44-річного місцевого мешканця дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Поліцейські очікують висновки судово-медичної експертизи щодо ступеню тяжкості тілесних ушкоджень.

Для роботи із неповнолітніми залучені співробітники ювенальної превенції.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Відділ комунікації поліції Києва