Розпочато розслідування щодо фактів розкрадання посадовцями банку понад ₴90 мільйонів

Експрезидент та голова правління ПАТ «Міський комерційний банк» через підконтрольні їм комерційні структури виводили активи фінустанови, які надалі привласнювали. Наразі вони переховуються від органів слідства та суду та оголошені у розшук.

Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції, під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора, отримали ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, якими надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишніх топ-керівників банку.

Відомо, що посадовці банку протягом 2013-2014 років видавали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема фіктивним підприємствам надавали кредити для придбання майна, вартість якого була значно завищена. У такий спосіб зловмисники привласнили гроші вкладників фінансової установи на суму понад 90 млн грн.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – до 15-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна.

Наразі правопорушники переховуються від органів слідства і суду та оголошені у розшук.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)