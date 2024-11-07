За результатами моніторингового візиту Представниці Уповноваженого з прав дитини до однієї зі спеціальних шкіл на Тернопільщині виявлено факти порушення прав дітей, у тому числі вчинення насильницьких дій щодо вихованців спеціального навчального закладу.

За цими фактами ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури розпочали кримінальні провадження за ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 КК України (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем).

Здійснення досудового розслідування доручено слідчому відділу поліції в одному з районів області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури