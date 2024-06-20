Розпочато розслідування за фактом наруги над могилами захисників України

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва розпочато кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України (ч. 2 ст. 297 КК України).

20 червня зранку на території Аскольдової могили в м. Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України – Дмитра Коцюбайла с позивним “Да Вінчі”, Андрія Пильщикова з позивним “Джус”, а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції м. Києва.

Київська міська прокуратура