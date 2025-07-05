Розпочато розслідування за фактом шахрайства щодо допомоги військовим на Тернопільщині

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом заволодіння посадовою особою однієї з міських рад Тернопільщини грошовими коштами, призначеними для лікування ветеранів війни за обласною програмою “Турбота”, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 190 КК України).

Одне з місцевих медіа повідомило, що до них звернулися ветерани війни зі скаргами, що чиновник міськради вимагає відкати з коштів, виділених на допомогу для лікування ветеранів війни за обласною програмою “Турбота”. Посадовець наполягав, що половину або частину суми потрібно віддати йому готівкою або переказати на банківську картку. За словами одного з ветеранів війни, з 25 тис грн нарахованої допомоги він отримав лише 17 тис грн, решта- осіли в кишені шахрая.

Правоохоронці закликають звертатися до них усіх, хто потерпів від цієї схеми недобросовісного чиновника.

Розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області. Ця справа перебуває на контролі у керівництва обласної прокуратури.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури