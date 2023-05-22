Розподіл справ на заздалегідь обраного суддю – викрито керівника апарату одного з райсудів Одеси

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури та оперативного супроводу УСБУ в Одеській області викрито незаконну діяльність керівника апарату одного з районних судів Одеси у розподілі судових справ для розгляду на певного суддю.

За даними слідства, керівник апарату суду, маючи повний доступ до електронної автоматизованої системи документообігу «Д-3», протягом квітня-листопада 2022 року систематично втручався в її роботу.

Так, з метою розподілу вибіркових судових справ за позовними заявами громадян на конкретного суддю, він безпідставно вносив зміни в систему та встановлював у протиправний спосіб виключно одній судді відповідну спеціалізацію.

Як наслідок, після автоматизованого розподілу вказаних справ, системою безальтернативно обирався необхідний суддя для одноособового розгляду.

Слідством зафіксовано більше 20 фактів протиправної діяльності служителя Феміди.

Наразі співробітнику суду повідомлено про підозру за фактом незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ч. 1 ст. 376-1 КК України) та відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури