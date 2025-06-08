Розпилив в обличчя газовий балончик та пограбував іноземця: у Кривому Розі затримали зловмисника
В ході конфлікту зловмисник застосував сльозогінний газ і заволодів мобільним телефоном та 1000 доларів потерпілого. Після чого втік.
Злочин стався 3 червня біля одного з будинків у Довгинцівському районі міста.
Поліцейські відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції оперативно встановили місцеперебування грабіжника – 31-річного раніше судимого чоловіка.
Працівники сектору кримінальної поліції затримали фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі, за погодженням із Криворізькою східною окружною прокуратурою, повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Криворізького районного управління поліції