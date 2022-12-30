Розшукувана чиновниця-колаборантка з Херсона сама прийшла «з повинною» до правоохоронців
Колишня очільниця відділу соціально-психологічного забезпечення виправної колонії Херсона, яку СБУ та ДБР оголосили у розшук за колабораційну діяльність, сама прийшла «з повинною» до правоохоронців.
Після захоплення українського міста вона підтримала загарбників і вступила до лав окупаційної адміністрації рф.
Там її призначили очільницю «отдела кадров» у створеній агресором «исправительной колонии».
На цій «посаді» агітувала місцевих жителів підтримати країну-агресора та приєднатися до лав каральної установи рашистів.
За це обіцяла «крісла» в окупаційному органі та лояльність російських загарбників.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук.
Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі у межах кримінального провадження за ст. 111-1 Кримінального кодексу України триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Викриття колаборантки здійснювали співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.Tweet