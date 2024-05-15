Розслідування «діяльності» службових осіб ПрАТ «АК «Київводоканал» у 2021-2023 рр. – ₴67 млн. збитків

Результати розслідувань діяльності службових осіб ПрАТ «АК «Київводоканал» у 2021-2023 роках – скеровано до суду 4 кримінальні провадження на загальну суму збитків у 67 млн. гривень, ще у 5 п’яти провадженнях розслідування триває

Органи Київської міської прокуратури в рамках проведення досудових розслідувань перевіряють законність використання коштів місцевими органами влади чи підприємствами, що частково або повністю перебувають у комунальній власності та фінансуються з бюджету столиці.

Серед інших, предметом багатьох кримінальних проваджень, що вже скеровані до суду чи ще тривають, є розслідування діяльності службових осіб ПрАТ «АК «Київводоканал».

До суду органами Київської міської прокуратури у 2023 році скеровано 4 кримінальні провадження за обвинуваченням 9 осіб, у т. ч. 1 екс-керівника ПрАТ «Київводоканал», 2 керівників департаментів, 1 начальника відділу та 1 інженера відділу ПрАТ, 2 начальників Департаментів КМДА, а також 2 керівників суб’єктів господарювання – підрядників.

Досудовим розслідуванням у цих провадженнях встановлено збитки на загальну суму 67,7 млн гривень. Мова йде про обвинувачення у службовій недбалості, розтраті коштів, отриманні неправомірної вигоди.

Крім того, у 2 кримінальних провадженнях, в яких на цей час слідство не завершено, повідомлено про підозру колишнім генеральному директору та директору управління капітального будівництва ПрАТ «АК Київводоканал». У вказаних провадженнях попередньо встановлено збитки на загальну суму 5,6 млн гривень.

Також на цей час триває досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за фактами розтрати, заволодіння коштами ПрАТ «АК «Київводоканал» на суму 322 млн гривень.

Київська міська прокуратура